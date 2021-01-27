Игорь Мурог наградил победительниц «Заплыва Татьян»

Игорь Мурог и победительницы «Заплыва Татьян».

«Начали празднование Дня российского студенчества с «Заплыва Татьян». Учащиеся рязанских высших и средних учебных заведений посоревновались в плавании. Участница от Рязанского политеха заняла почетное второе место», – поделился на своей странице в социальных сетях 25 января член фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе, директор вуза Игорь Мурог.

Соревнования, посвященные Татьяниному дню, прошли в бассейне «Классика» Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

В первом заплыве участвовали Татьяны – представительницы ведущих вузов региона, колледжа электроники и автотранспортного техникума имени С.А. Живаго, во втором заплыве – студентки факультетов и институтов РГУ.

- Завершили день катанием на коньках. Получили море позитивных эмоций и драйва! С праздником вас, дорогие студенты!, – сказал Игорь Мурог.

На правах рекламы.