«Единая Россия» предлагает выдавать пожилым и людям из группы риска мобильные устройства информирования о состоянии их здоровья

Ольга Постникова: Бесплатная выдача пожилым людям цифровых устройств существенно повысит безопасность и качество жизни наших старших граждан.

С инициативой распространить на всю страну практику использования мобильных устройств для отслеживания состояния здоровья людей выступил глава Ленинградской области, член Высшего совета партии Александр Дрозденко. Свое предложение он высказал во время второго социального онлайн-форума «Единой России».

- Прямо скажу – за этим будущее. И дело даже не только в пандемии, она рано или поздно закончится. Вообще, это правильное развитие медицины, поскольку позволяет следить за состоянием здоровья пациента 24 часа в сутки, «чувствовать» любые изменения в его здоровье, – поддержал идею председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Глава минздрава Михаил Мурашко, принимавший участие в форуме, в свою очередь, отметил, что во время пандемии телемедицинские технологии оказывают большую помощь в борьбе с распространением коронавируса.

- 2020 год стал стартом для активного развития цифровых технологий не только в медицине, но и во всем нашем обществе. Буквально с первых дней был сформирован ресурс для фиксации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Мы фактически создали национальную систему учета. И сегодня же этот регистр используется для сбора данных о вакцинированных пациентах. Разработка и продвижение лекарственных препаратов была бы невозможна, если бы мы не использовали современные технологии, – сказал он.

В Рязанской области есть практика использования дистанционных форм отслеживания здоровья пациентов, находящимися в зоне риска. Об этом сообщила член местного политсовета «Единой России» города Рязани, генеральный директор АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова.

- В нашей организации созданы алгоритмы для эффективного мониторинга и контроля здоровья маломобильных пожилых граждан, находящихся на социальном обслуживании, памятки для пользования устройствами, необходимые инструкции и чек-листы, – пояснила она. – Мы располагаем некоторым количеством устройств, которые могут использоваться безвозмездно. При этом необходимо предусмотреть оплату услуг связи (интернет) и работу выделенных специалистов. Мы готовы делиться опытом и далее совершенствовать такую практику.

По мнению Ольги Постниковой, применение цифровых устройств для дистанционного контроля за состоянием здоровья может стать частью повседневной жизни пожилых людей, а в некоторых ситуациях – и спасти им жизнь.

- Этим можно и нужно заниматься, – уверена она. – Современные технологии создают платформу для развития дистанционных сервисов, в том числе в социальном обслуживании.

На первое место выходит вопрос о качестве и функционале устройств, их стоимости и наличии программного продукта, обеспечивающего взаимосвязь специалиста-куратора (на доврачебном этапе дистанционного контроля) и подопечного. Руководитель Центра социальной помощи «Доброе дело» заметила, что для выхода с инициативой практического внедрения и масштабирования такого проекта необходимо понимать источник финансирования как необходимой материально-технической базы, так и текущих расходов на организацию процесса.

- Бесплатная выдача пожилым людям цифровых устройств отечественного производства с организацией мониторинга и контроля отдельных показателей состояния здоровья существенно повысит безопасность и качество жизни наших старших граждан, – считает Ольга Постникова.

Второй партийный социальный онлайн-форум прошел на площадке «Единой России» 26 января. В нем приняли участие активисты волонтерских центров партии, развернутых во всех регионах страны. Были озвучили новые социально значимые инициативы. Проекты, предложенные на первом социальном форуме 14 декабря, уже реализуются «Единой Россией» совместно с правительством.