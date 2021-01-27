Рязанского правозащитника Александра Бехтольда оштрафовали на 20 тысяч рублей

27 января судья Сергей Нестеров вынес решение по административному делу, возбужденному в отношении 70-летнего правозащитника Александра Бехтольда. Железнодорожный районный суд усмотрел в его действиях «признаки административного правонарушения» по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и назначил ему штраф 20 тысяч рублей.

Напомним, что его судили после акции протеста 23 января. В опубликованном рапорте полиции написано, что в «результате проведенного анализа видеозаписи <…> на 2 минуте 39 секунде установлено, что Бехтольд А.Ф., находясь с другими, не установленными участниками несанкционированного мероприятия, держит в руке плакат с изображением Навального А.А.».

По словам правозащитника Софьи Ивановой, в суд Александра Бехтольда увезли сразу же из отделения полиции, не дав ему даже подготовиться к своей защите.

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