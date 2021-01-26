Бывший солдат срочник заплатит за разрыв селезенки своему сослуживцу

Рязанский гарнизонный военный суд рассмотрел дело по иску к бывшему солдату-срочнику о привлечении его к материальной ответственности.

Установлено, что военнослужащий срочной службы приговорен к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев за избиение сослуживца. В результате конфликта боец нанес сослуживцу ушиб передней брюшной стенки и разорвал селезенку.

«Умышленные действия военнослужащего повлекли затраты на лечение в госпитале. Стоимость лечения составила 22 102 рубля без учета стоимости койко-места и питания», - говорится в решении Рязанского гарнизонного военного суда.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск и взыскал с осужденного указанную сумму и 860 рублей в качестве государственной пошлины.

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