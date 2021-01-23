Жители Рязани пожаловались на несоблюдение графика движения 22 автобуса

Автобус 22 - хорошо для жителей пригорода, несоблюдение графика - скверно для пассажиров. Фото: Ok.ru.

«Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться с жалобой на работу автобуса 22 (Рязань - Солотча)», - задаются вопросом жители пригорода, работающие в областном центре. Рязанцы указывают на то, что постоянно не соблюдается расписание. Этот пост появился в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте".

«Люди все морозные дни стояли на остановках, специально приходим ко времени, а автобус просто не приезжает. Может пропустить и два рейса», - пишут о своих невзгодах люди.

Жители пригородных населенных пунктов отмечают, что это происходит «особенно в час пик, когда все на работу едут, а вечером - с работы».

Кстати, прорабатывается возможность изменения схемы движения троллейбуса №8, его могут пустить через вокзал «Рязань-1».

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