По Вокзальной улице могут пустить троллейбус №8

Андрей Михно предоставил депутатам подробные экономические выкладки. Фото: Павел АВЕРИН

Прорабатывается возможность изменения схемы движения троллейбуса №8, его могут пустить через вокзал «Рязань-1». Как только пассажиропоток восстановится, вернется маршрут №2. При этом он будет частично изменен: конечную остановку перенесут с «Депо №2» на «Больницу №11».

Об этом на заседании профильного комитета Рязанской городской Думы рассказал начальник транспортного управления Андрей Михно, отвечая на вопрос депутата Дмитрия Панкина по поводу отмены маршрута №2.

Парламентарий в своем выступлении сделал упор на то, что это единственное крупное транспортное средство, которое ходит мимо вокзала Рязань-1:

- А люди ездят, как правило, с крупным багажом.

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