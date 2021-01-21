Андрей Михно: В Рязани второй маршрут троллейбуса никто не закрывал

Панкин посоветовал синхронизировать железнодорожный и городской транспорт. Фото: Павел АВЕРИН

Очередное заседание комитета Гязгордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры состоялось 21 января. Депутат Дмитрий Панкин инициировал обсуждение вопроса маршрута троллейбуса №2, который с некоторого времени перестал курсировать.

Панкин в своем выступлении сделал упор на то, что это "единственное крупное транспортное средство, которое ходит мимо вокзала Рязань-1. А люди ездят, как правило, с крупным багажом". Депутат считает, что замена троллейбуса ПАЗиком в конкретном случае нецелесообразна.

Начальник транспортного управления Андрей Михно, отвечая Панкину, акцентировал внимание на крупных убытках, который как раз и приносит троллейбус №2:

- Одна машина в среднем перевозит 14 пассажиров. Однако маршрут никто не закрывал - мы ищем пути оптимизации. В частности, конечным пунктом планируем сделать "Рынок" вместо "Депо".

Дмитрий Панкин посоветовал с целью повышения эффективности синхронизировать расписание железнодорожных электричек и троллейбуса №2.