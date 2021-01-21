Хотел припугнуть: рязанец выстрелил в лицо незнакомцу, спросившему у него сигарету

Полицейские задержали 32-летнего рязанца, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета в незнакомца.
В дежурную часть отдела МВД по Железнодорожному району обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой нападения - неизвестный у которого пострадавший спросил сигарету, выстрелил ему в лицо из травматического пистолета.
Прибившие на место событий полицейские выяснили, что преступление произошло когда рязанец возвращаясь домой, увидел во дворе припаркованный автомобиль.
«Мужчина решил спросить закурить, так как свои сигареты у него к этому времени закончились. Оказалось, двое мужчин в машине распивали спиртное. После недолгого разговора сидящий в машине взял свой травматический пистолет и выстрелил в сторону собеседника», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На допросе злоумышленник рассказал, что таким образом он хотел припугнуть незнакомца, потому что ему не понравился тон беседы.
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