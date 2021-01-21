В 2021 году в Рязани начнется строительство новой школы

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своих страницах в социальных сетях рассказала, что 2021 году планируется начало строительства школы в микрорайоне Кальное.

Сити-менеджер уточнила, что работы будут проводиться в рамках национального проекта «Образование». Завершить объект планируют в декабре 2022 года. На бюджет строительства выделено почти 1,2 миллиарда рублей.

«Предстоит сложная инженерная подготовка территории строительства, включающая в себя вынос русла ручья Быстрец и инженерных сетей с территории застройки, а также отсыпку участка до нормативных отметок. В текущем году будут завершены подготовительные и начаты строительно-монтажные работы, выполнен нулевой цикл строительства», - поделилась Елена Сорокина после встречи с руководителями строительного блока администрации.

Также в 2021 году администрация Рязани планирует завершить строительство семи пристроек к детским садам и начать возведение еще трех таких объектов.

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