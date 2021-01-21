На родине автора гимна России в рязанском селе погиб инвалид второй группы

Пожар унес жизнь человека.
В среду, 20 января, примерно в пять часов вечера на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в селе Плахино Захаровского района Рязанской области. Загорелся жилой кирпичный дом на улице Озерки.
Напомним, что село Плахино – родина автора музыки гимнов СССР и России Александра Александрова.
На тушение пожара выезжал один пожарный автомобиль и четыре человека личного состава. Возгорание произошло на кухне, сгорел диван, а остальная часть дома не пострадала – сообщает издательство «Пресса». При этом в доме погиб мужчина 1976 года рождения, инвалид второй группы.
Причина смерти мужчины устанавливается.
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