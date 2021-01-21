Гордума приняла решение по обращению о переименовании улицы Халтурина

В Рязани на комитете по градостроительной деятельности и землепользованию гордумы обсудили обращение о переименовании улицы Халтурина. ООО «РТЦ Прио-Эхо» предлагало сделать ее продолжением улицы Спортивной. Все из-за имени революционера-террориста Степана Халтурина.

Авторы обращения утверждают, что переименование не влечет за собой необходимости изменения документов, а изготовление адресных табличек обещают взять на себя. Однако депутаты гордумы, по сообщению ИА «МедиаРязань», напротив, уверены, что это приведет к ненужным расходам и неудобствам для жителей, которым все-таки придется столкнуться с бюрократией. Городу придется компенсировать затраты, понесенные людьми, - такой опыт уже есть.

В итоге обращение решили вернуть заявителю без рассмотрения.