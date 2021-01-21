Рязанская модель Ольга Султанова заболела коронавирусом

Дизайнер и модель Ольга Султанова в одной из масок собственного производства.

Известная рязанская модель Ольга Султанова заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своих социальных сетях

«Мало кто в курсе, но я болею COVID-19. Пишу об этом сейчас, потому что история вышла странная. Первым был Петя [молодой человек], он заболел 30 декабря, сдал тест, который оказался отрицательным. Мы тусили дома до 7 января вдвоем, а потом на всякий случай сдали тест еще раз - снова отрицательный. Ну и с чистым сердцем мы отправились встречаться с друзьями и в общественные места», - пишет девушка.

А уже 9 января, по словам модели и дизайнера Ольги Султановой, ее молодой человек перестал чувствовать запахи. Сдали тест, который оказался положительным.

«Спасибо, ребят! Очень вовремя, мы как бы сами уже поняли... Подбешивает полное отсутствие нормальной медицины, если честно, и то, что нас тупо и на постоянной основе разводят на бабки. Три теста – 9 тысяч рублей», - возмущается девушка.

Сама модель потеряла обоняние 12 января. В настоящее время Ольга Султанова находится на карантине в Москве.

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