22 января в Рязани температура воздуха приблизится к нулю

В пятницу, 22 января, синоптики прогнозируют сильное потепление. Фото: Алексей ФОКИН

По данным Гидрометцентра к пятнице погода резко изменится. На дорогах ожидается сильная гололедица, а разница в температуре достигнет 10 градусов к четвергу и почти 20 градусов относительно понедельника.

В начале недели в регионе стояли сильные 20-25 градусные морозы. В пятницу температура воздуха ночью будет 3-2 градуса со знаком минус. Днем синоптики прогнозируют минус 1.

В четверг, 21 января, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, а днем пойдет такой ненавистный для городских служб снег.