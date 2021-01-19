19 января, сразу после разноса от губернатора по поводу некачественной уборки Рязани от снега, замглавы городской администрации Владимир Бурмистров предложил лишить премий по итогам последнего квартала 2020 года и января 2021 года своих коллег-чиновников. Речь идет о руководителях, ответственных за уборку снега.— Мы получаем обоснованную критику от рязанцев, поэтому начнем с себя. В отношении ответственных руководителей примем строгие меры воздействия, — заявил замглавы мэра.Ранее губернатор Николай Любимов жестко отчитал городских чиновников за плохую уборку от снега дорог, тротуаров и дворов.— Рязанцам надоел зимний квест на выживание, мне признаюсь тоже. Я проехал в воскресенье по улицам города и видел, в каком он состоянии. В чем причина коллапса, что делается для исправления ситуации? — задался вопросом Любимов (читать возмущение губернатора полностью)