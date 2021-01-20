Материалы о семье под Рязанью, из которой изъяли детей, передали в СК

В ситуации с семьей из города Рыбное Рязанской области, из которой изъяли маленьких детей, теперь будет разбираться Следственный комитет. Туда из полиции переданы материалы проверки правоохранителей и органов опеки, признавших, что существует угроза жизни и здоровью малышей.

Напомним, 19 января мальчиков полутора и полгода отроду доставили в больницу, где при осмотре старшего из братьев обнаружили ушибы, ссадины и гематомы на лице, голове и теле. По данным полицейских, нанес их дедушка в пьяном угаре. В доме, где дети жили с матерью и дедом, проверяющие увидели полную антисанитарию и не обнаружили продуктов и детского питания (читать подробнее).

Следственный комитет, как сообщает пресс-служба, решил перехватить эстафету у МВД из-за общественного резонанса и «в целях тщательного выяснения всех обстоятельств». К дальнейшей проверке приступил Рязанский межрайонный отдел. В частности, опрашиваются родственники, свидетели, изучается медицинская документация детей.