В школах Рязани могут появиться гинекологи и стоматологи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рязанских школах могут появиться стоматологи и гинекологи. Это стало известно на заседании комитета по социальным вопросам городской Думы, где первый замглавы Рязани Лариса Максимова обратила внимание на работу медицинских кабинетов в школах и доступность медобслуживания детей во время учебы.

— Рекомендую организовать специализированное медицинское обслуживание школьников, в частности, детских стоматологов и подростковых гинекологов, ведь охрана здоровья детей и подростков является одним из приоритетных направлений, — отметила Максимова.

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