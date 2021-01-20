В Рязани задержали пьяного таксиста, скрывшегося с места ДТП

Днем 19 января на улице Юбилейной в Рязани патруль Росгвардии обратил внимание на «ГАЗель» с механическими повреждениями. Водитель пояснил, что с его машиной столкнулось такси, марка легковушки - Volkswagen Polo. После ДТП таксист скрылся.

Через несколько минут росгвардейцы обнаружили на перекрестке улиц Крупской и Юбилейной иномарку, подходящую под описание. Рядом с машиной находился изрядно выпивший таксист.

В итоге мужчину задержали и передали сотрудникам ДПС.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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