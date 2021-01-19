19 января в Рязани для устранения последствий аварии на водопроводе ограничили движение на перекрестке в Московском районе. Речь идет о пересечении улицы Крупской и Народного бульвара (полоса по направлению к улице Мервинской), где днем ранее на проезжую часть вылилась вода. Видео с места ЧП доступно по ссылке.МП «Водоканал» планирует завершить работы до 17.00, сообщает пресс-служба городской администрации.«Изменения в схему движения общественного транспорта вноситься не будут. Отключение холодной воды в жилых домах производиться не будет», - заявили власти.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!