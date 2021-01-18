18 января около 7 часов утра произошел прорыв водопровода на улице Крупской в районе дома №18. Вода затопила проезжую часть, лишив пешеходов возможности перейти дорогу. При этом часть автомобилистов увидев потоп, решала не рисковать и разворачивала свои транспортные средства, другие же, наоборот, заезжали в самую воду нисколько не боясь последствий.Тем временем вода растеклась на сотни метров, затопив и часть Народного бульвара. Причем на его перекрестке с улицей Крупской уже произошло ДТП. Иномарка врезалась в заднюю часть отечественной легковушки. На месте работают инспекторы ДПС.В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что на место ЧП выехала аварийная бригада «Водоконала», которая займется устранениями прорыва трубы.