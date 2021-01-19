Утро 19 января началось в Рязани с десятибалльных пробок, сообщает веб-сервис компании «Яндекс». В режиме онлайн, по состоянию на 08:45, в черте города произошло пять дорожно-транспортных происшествий – на путепроводе со стороны Приокского, на пересечении улицы Дзержинского и Первомайского проспекта (сломался автомобиль «Жигули» - Ред.), на площади Свободы и на Касимовском шоссе.В настоящее время затруднено движение транспорта на Московском шоссе от автовокзала «Центральный», Первомайском проспекте до пересечения с улицей Типанова, а также на улицах Каширина, Грибоедова, Есенина, Спортивной, Зубковой, Новоселов и частично на Северной окружной дороге.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!