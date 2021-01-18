18 января губернатор Рязанской области Николай Любимов провел видеосовещание по вопросам проведения вакцинации от COVID-19. В начале разговора глава региона напомнил, что прививочная кампания позволит сформировать у рязанцев массовый иммунитет, что ускорит возвращение общества к привычной жизни.- Более 400 человек прошли уже первый этап вакцинации, и почти 100 человек в нашем регионе полностью завершили вакцинацию. Конечно, в подавляющем большинстве это медицинские работники, - поделился губернатор.В рамках совещания с докладом выступил главный врач ОКБ Андрей Карпунин. Он сообщил, что в возглавляемом им лечебном учреждении вакцинация проходит более чем два месяца.- За это время привито 122 человека – это первая доза. И 50 человек – это те, которые уже привиты второй дозой. Мы не наблюдали никаких аллергических реакций, никаких осложнений во время проведения вакцинации. Сейчас формируется электронная очередь, а текущая потребность реализуется полностью, - отчитался главврач.По словам Андрея Карпунина, к настоящему моменту на вакцинацию пока записались лишь около ста рязанцев. Хотя ежедневно прививочный кабинет ОКБ может хранить до 300 доз вакцины.