В ночь на 17 января Дирекция благоустройства Рязани продолжила ликвидировать последствия снегопада, обрушившегося на город 16 января. Расчистка улиц от снега и уборка снега проводились в круглосуточном режиме. По сообщению пресс-службы администрации Рязани, особое внимание было уделено центральным улицам, остановкам общественного транспорта, подъездам к объектам социальной сферы.Всю ночь четыре колонны спецтехники – в составе каждой девять машин – очищали улицы во всех районах города. В отдаленных районах и частном секторе на работы вышли подрядчики. Всего в ночь на 17 января к уборке было подключено более 100 единиц техники.