Аварийная служба МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС) назвала улицы, на которых произошло массовое отключение электричества. В настоящее время света нет по следующим адресам:- улица Грибоедова;- улица Есенина;- улица Затинная;- улица Радиозаводская;- улица Попова;- улица Фирсова;- улица Горького;- улица Введенская;- улица Полевая;- улица Яхонтова.Напомним, электричество в центре Рязани отключили сегодня утром 16 января. Специалисты РГРЭС проводят аварийно-восстановительные работы (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!