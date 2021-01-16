Сегодня утром 16 января на многих улицах центра Рязани отключили электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты МУП РГРЭС уже устраняют неполадки.«Подсчет домов пока не завершен, всех адресов нет. Обещают в течение трех часов все восстановить», - говорится в сообщении администрации.По всем вопросам отключения-подключения электричества рязанцам необходимо звонить по телефону: (4912) 550-112. Всю актуальную информацию на данный момент сообщит автоответчик.Позже стало известно, на каких конкретно улицах отключили электричество (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!