Следственный комитет призвал рязанцев сообщать в обслуживающие организации или администрацию города, если увидели снежные наледи, сосульки, свисающие с крыш домов, магазинов и других учреждений.«Ваша сознательность и активная гражданская позиция может спасти чью-то жизнь и сохранить здоровье. Не будьте равнодушны!» - говорится в сообщении.Кроме того, следователи напомнили, что, находясь на улице, нужно обращать внимание на скопление снега и сосулек на крышах домов и козырьках подъездов, стараться не подходить близко к стенам домов, не заходить за ограждения опасных участков местности.Напомним, в конце февраля 2019 года на улице Семинарской на ребенка с крыши упала глыба люда. Мальчика пришлось госпитализировать в реанимацию.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!