- Не надо ждать просьб и жалоб, надо самим видеть и находить тех, кому нужна наша защита, оказывать помощь таким людям, – об этом губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов сказал 14 января в ходе встречи с секретарями местных отделений.Николай Любимов отметил активное участие однопартийцев в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе по дополнительному обеспечению «красных зон» средствами индивидуальной защиты, участии во всероссийской акции «Спасибо врачам», автоволонтерстве, уборке территории у сгоревшего памятника архитектуры – дома Барковых в Касимове, которая проводилась совместно с добровольцами.Кроме того, в канун Нового года члены партии побывали в Сасове и ознакомились с ходом строительства новой школы, которое по рекомендации председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутата от Рязанской области, члена фракции «Единой России» Андрея Макарова взято единороссами на особый контроль.- Во время каникул партийная жизнь активно продолжалась по многим направлениям, рабочий ритм мы не потеряли. А значит, наш общий марафон добрых дел продолжается. По большому счету, мы, партийцы, работаем для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в поддержке, – сказал Николай Любимов. – Еще раз хочу напомнить: люди судят о нас по делам.Секретарь регионального отделения «Единой России» особо отметил, что сейчас первой и главной задачей остается борьба с пандемией. В Рязанской области уже начата вакцинация от COVID-19. Определен порядок ее проведения, профессиональные, социальные и возрастные группы, которым будут сделаны прививки в первую очередь. Николай Любимов обратился к однопартийцам с предложением возглавить этот список и собственным примером постараться убедить людей в необходимости вакцинации. «Это будет наш самый значительный вклад в работу по предотвращению распространения инфекции», – подчеркнул он.В ходе встречи были подведены итоги реализации партийных инициатив во время новогодних праздников. В частности, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Хубезов проинформировал о проведении акции «Елка для врачей», федерального проекта «Елка желаний», конкурса лучших школьных сочинений «Подвиг врача», а также о других мероприятиях, в рамках которых поздравления с праздником и подарки получили медработники, ветераны Великой Отечественной войны, дети с ОВЗ и из малоимущих семей.Также местные отделения Пронского и Шацкого районов, города Касимова представили опыт проведения партийных акций в новогодние праздники.Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что впереди предстоит серьезная совместная работа, в том числе в рамках проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы.- Условия будут сложными, пандемия не закончилась, и главное, что могут сделать сегодня партийцы, – это прийти на помощь людям, которым очень нужна поддержка. Поддержка адресная, зачастую неформальная, небанальная. И здесь роль партийных активистов велика как никогда, – заключил Николай Любимов. – Я очень рассчитываю, что будет продолжена волонтерская работа, что все проекты и инициативы, которые приносят реальную пользу людям, будут реализованы.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.