В среду, 13 января, на 95-м году ушел из жизни Николай Яковлевич Уваров. Он был последним живым участником Великой Отечественной войны во всем Сасовском районе.Николай Уваров родился в сасовском селе Новое Березово. Призван на фронт в 1943 году, демобилизован в 1948 году. Был артиллеристом. После войны жил в сасовском поселке Сотницыно и работал на местном сахарном заводе.- Николай Яковлевич последний ветеран участник Великой Отечественной,– прокомментировал издательству «Пресса» заместитель главы администрации района по социальным вопросам Сергей Усанов. – Остались двое ветеранов, приравненных по статусу к ветеранам войны за ликвидацию бандитских формирований в Прибалтике и Западной Украине, но уже в послевоенные годы.В самом Сасове еще остались участники Великой Отечественной, но в состав муниципального образования Сасовский район райцентр не входит.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!