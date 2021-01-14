В пятницу, 15 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, временами небольшой снег. На дорогах гололедица, снежные накаты. Ветер переменный, порывами до восьми метров в секунду.Температура воздуха по региону ночью -18...-13°С, местами до -21°С. Днем -15...-10°С.Ровно 50 лет назад, 15 января 1971 года, в Рязани и области была преимущественно облачная погода, а также снег и метель.«Очень сильный западный ветер. Температура воздуха днем -3... -8 градусов мороза», - сообщало тогда Рязанское гидрометбюро.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!