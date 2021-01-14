14 января Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов встретился с директором Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, региональным координатором партийного проекта «Культура малой Родины» Еленой Шаповской.«В условиях распространения коронавирусной инфекции мы оперативно перешли в онлайн-формат, задействовали соцсети, приложения для проведения видеоконференций, – рассказала депутату Елена Шаповская. – Нам не пришлось отменять ни одно обучающее или организационное мероприятие. Многие культурные события проходили в интернете и вызвали большой интерес у рязанцев».Координатор партпроекта сообщила, что 2022 год в России станет Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. В связи с этим принято решение реализовать в Рязанской области проект «Нарядная губерния». В регионе появятся 11 этноплощадок, на которых воссоздадут атмосферу старинного народного быта. Планируется провести съезд фольклористов. В историческом центре Рязани на улице Свободы откроется музей народных промыслов и рязанского костюма.«Грандиозный и очень своевременный проект, – отметил Андрей Красов. – Сейчас все меняется так быстро, что зачастую люди не успевают сохранить память о жизни предыдущих поколений, уникальных промыслах, знаниях, умениях. Наша задача – не растерять то, что любовно собрано предками».По словам парламентария от Рязанской области, к сохранению исторической памяти рязанцев мотивирует партпроект «Культура малой Родины». За время его реализации в регионе на селе отремонтировано и построено 34 дома культуры.Андрей Красов и Елена Шаповская обсудили перспективы выполнения работ по ремонту и строительству сельских ДК в 2021-2023 годах на территории Касимовского, Клепиковского, Пителинского, Рязанского, Сараевского, Сасовского и Спасского районов.На правах рекламы.