С 1 января в лесах Рязанской области начали подсчитывать количество копытных и пушных животных, а также птиц - серой куропатки, рябчика, глухаря и тетерева.Кроме того, с 15 января специалисты минприроды начнут вести авиационный учет численности лосей в отдельных охотничьих угодьях. Для этого задействуют беспилотный летательный аппарат, оснащенный современными средствами фотофиксации.С 20 февраля по 10 марта в планах ведомства подсчитать кабанов на искусственных подкормочных площадках.В течение всего 2021 года специалисты будут фиксировать численность лисиц, барсуков и енотовидных собак по выводковым норам, а также бобра, ондатры и выхухоли по норам и поселениям.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!