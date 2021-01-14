В Рязани разработана концепция благоустройства жилого квартала в границах улиц Ленина, Есенина, Радищева и Введенской. Разработал ее областной Центр градостроительного развития, а представило Главное управление архитектуры и градостроительства. По ссылке вы можете ознакомиться со всеми материалами.В квартале хотят решить проблему стихийной парковки: сделать недоступными для автомобилей общественные пространства и пешеходные зоны, но специально оборудовать парковочные места. 136 таких мест, по мнению проектировщиков, будет достаточно.Предполагается облагородить территорию тротуарами, дорожками, малыми архитектурными формами, урнами. В концепции есть несколько детских площадок, площадка с уличными тренажерами, а также площадка для отдыха.К сожалению, пока это все – из разряда красивых картинок. Когда и на какие средства проект может быть реализован, не сообщается.