В четверг, 14 января, в Рязанской области в список жертв коронавирусной инфекции внесли еще пять фамилий. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это три женщины 73-х и 80-ти лет, а также 71-го года и двое мужчин 48-ми лет и 71-го года.Все они скончались в декабре. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти людей стал именно COVID-19.Всего, по официальным данным, в регионе от коронавируса скончались на 14 января 198 человек.ЧИТАТЬ ТАКЖЕВсе о коронавирусе в Рязанской области на 14 январяОперативная группа представила свежую статистику (подробности).