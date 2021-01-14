Перед самым Новым годом, 31 декабря, в Рязани скончался лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук, ветеран труда Шашмурин Владимир Аркадьевич.Известен Владимир Шашмурин тем, что, будучи техническим руководителем плавильного цеха и впоследствии опытно-металлургического цеха «Рязцветмета», участвовал в разработке и внедрении новых пирометаллургических процессов и в повышении эффективности действующих.Кроме того, Владимир Аркадьевич участвовал в освоении фьюминговой установки в Боливии.В 1976 году его удостоили бронзовой медали ВДНХ СССР, в 1989 году присвоили звание «Лучший изобретатель цветной металлургии СССР».«Он обладал прекрасными человеческими качествами, был коммуникабельным, чутким и внимательным в общении с коллегами и друзьями. Светлая память о Владимире Аркадьевиче останется в наших сердцах», - написали в некрологе коллеги покойного и друзья.ДОСЬЕ «КП»Владимир Аркадьевич Шашмурин родился 16 мая 1935 года в Свердловске.После окончания института и до выхода на пенсию работал на заводе по производству и обработке цветных металлов «Рязцветмет».Впоследствии занимался коммерческой деятельностью.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!