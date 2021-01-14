Вечером 13 января недалеко от села Подвязье Рязанского района 49-летняя местная жительница за рулем автомобиля Hyundai Creta сбила на скорости 54-летнюю рязанку, сообщает региональное УМВД.По предварительным данным, женщина находилась на проезжей части, а водитель ее просто не увидела, так было темно, а на пострадавшей не было световозвращающих элементов.В результате дорожного происшествия женщину-пешехода с травмами госпитализировали.Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области полиция зарегистрировала шесть ДТП, в результате которых девять человек получили различные травмы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!