«Шереметьевский квартал» — уже всем знакомый микрорайон Рязани в Дашково-Песочне с готовой инфраструктурой. В новом доме комфорт-класса представлены от студий до трехкомнатных квартир, классические и СМАРТ-планировки с просторными кухнями-гостиными и гардеробными, а значит, каждый найдет жилье по душе.На верхних этажах – панорамное остекление, которое добавит света комнатам и создаст дополнительное ощущение простора.Сейчас купить квартиру в 13 очереди можно по самой выгодной цене – от 1,3 млн рублей. Осталось только 15 квартир по спеццене. Успейте забронировать на самых выгодных условиях!Квартиры в жилом комплексе «Шереметьевский квартал» можно приобрести в соответствии с новыми правилами №214-ФЗ – с использованием эскроу-счетов. Это дополнительная гарантия для покупателя, что ключи от новой квартиры он получит получает без нарушений и строго в установленный срок.Новоселы первых сданных домов уже оценили все преимущества жилого комплекса. Уже сейчас в Шереметьевском квартале есть все необходимое для комфортной жизни. В прошлом году на территории комплекса открылась новая школа, а в 2021 начнется строительство детского сада. В пешей доступности расположены гипермаркет Глобус и Лента, а на территории супермаркеты и медицинский центр. Планируя масштабный проект, застройщик позаботился и о просторном паркинге. Большое количество открытых парковочных мест готовы разместить автомобили всех жителей комплекса.Подробнее о том, как получить скидку на приобретение квартиры вы можете по телефону 247-070.Узнать больше о ЖК «Шереметьевский квартал» и выбрать квартиру можно на сайте.Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рфНа правах рекламы.