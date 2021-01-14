13 января на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин назвал 11 регионов, где отстает кассовое исполнение федерального бюджета на дорожное строительство. В число регионов-аутсайдеров вошла и Рязанская область.По словам главы государства, кассовое исполнение бюджета в большинстве из названных регионов составило менее 93%.Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал, что правительство детально рассмотрит все случаи неисполнений.— Надеюсь, что в следующем году таких ситуаций не будет, — заявил Путину вице-премьер.Кроме Рязанской области в число худших вошли: Смоленская область, Крым, Пермский край, Астраханская область, Ростовская область, Карелия, Мордовия, Липецкая и Мурманская области, а также Еврейский автономный округ.В 2020 году рязанский минтранс сдал в эксплуатацию 190 объектов. В минувшем строительном сезоне подрядчики отремонтировали около 220 километров автодорог, это более полутора миллионов кв. метров асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается на сайте ведомства.К 2024 году в Рязанской области доля автомобильных дорог, которые бы соответствовали нормативам, должна составить не менее 42,76% (2 818,4 км). Для этого в общей сложности нужно отремонтировать около 1400 км дорог.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!