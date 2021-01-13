В Рязанской области и-за неблагоприятной погоды объявили метеопредупреждение. Гидрометцентр сообщает, что вечером 13 января в регионе усилится ветер до 12-17 метров в секунду.По прогнозу синоптиков ночью и в первой половине дня 14 января ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости менее 1000 метров. На дорогах Рязанской области ожидается гололедица.В связи с этим в региональном ГУ МЧС призвали граждан соблюдать элементарные правила безопасности. Нужно держаться подальше от плохо закрепленных рекламных конструкций, линий электропередачи, старых деревьев и не ходить под крышами домов. Водителей попросили быть предельно внимательными на дорогах.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!