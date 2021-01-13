Появилось еще одно видео с места происшествия на улице Быстрецкой в Рязани. Один из очевидцев снял, как сотрудники СК аккуратно срезают прочно затянутые пакеты с тела пожилого мужчины.Напомним, страшную находку обнаружили днем 13 января возле мусорных контейнеров в микрорайоне Кальное. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. В настоящее время тело отправили на судмедэкспертизу (смотреть фото с места происшествия).Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, есть подозрение, что мужчина скончался давно, но родственники его по каким-то причинам решили не хоронить. В итоге мумифицированный труп оказался на мусорке (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!