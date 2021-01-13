13 января сотрудники городского управления транспорта и МУП «УРТ» проверили соблюдение масочного режима на остановке общественного транспорта ТРЦ «Премьер». Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.Во время рейда были предупреждены десять человек, которые находились на остановке без средств индивидуальной защиты. В отношении одного нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».Напомним, что согласно правилам, граждане, которые отказываются надевать маски в общественных местах, могут попасть под штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Какая конкретно сумма, будет решать суд.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!