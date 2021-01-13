МУП «РМПТС» наказали штрафом более 280 тыс. рублей. Антимонопольная служба уличила сетевиков в завышении платы за отопление.Заявителем выступило ООО «Планета Техно», которое оказывает услуги собственникам нежилых помещений в одном из многоквартирных домов как управляющая кампания. В помещениях установлен счетчик на тепловую энергию, тогда как сам дом коллективным прибором учета не оснащен. Это обстоятельство РМПТС использовало, чтобы начислять плату не по фактически потребленному теплу, а по нормативу (что в данном случае гораздо дороже).УФАС по Рязанской области признало, что собственники - торговцы продовольственными и непродовольственными товарами – имели право не переплачивать за отопление. Ведь срок, обозначенный в законе об обязательной установке общедомовых счетчиков тепла, давно прошел – с 2012 года этим должно заниматься РМПТС.«Уклоняясь от установки общедомового прибора учета тепловой энергии, МУП «РМПТС» не обеспечило право собственников нежилых помещений на определение фактического объема потребляемого ресурса по прибору учета», - заключили в ФАС.То есть, по мнению антимонопольщиков, РМПТС злоупотребляло доминирующим положением на рынке. Это решение не вступило в силу и может быть обжаловано.