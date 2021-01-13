Утром 13 января рабочие под наблюдением вооруженных полицейских и судебных приставов начали сносить надстройку над жилым домом, сообщает ГТРК «Ока».Хозяином надстройки является один из собственников жилья. Пять лет назад, не согласовав свои действия ни с одним из соседей и ни с какими специальными ведомствами городской администрации, он незаконно построил этаж, площадь которого составляет 400 кв. метров.Жильцы дома обращались в различные инстанции и везде говорили, что надстройка угрожает дому разрушением. В 2018 году они подали заявление в суд, который обязал собственника снести незаконный этаж. Однако решение не было исполнено до сих пор.Председатель ТСЖ Андрей Харченко заявил, что рабочим, начавшим снос надстройки, оказывалось жесткое сопротивление некими «мордоворотами» и, чтобы конфликт не стал более конфронтационным, на место вызвали полицейских и приставов.Кроме того, известно, что собственник незаконного этажа задолжал несколько сотен тысяч рублей за коммунальные платежи.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!