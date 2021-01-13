13 января в правительстве Рязанской области прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Одним из вопросов стало проведение традиционных мероприятий на Крещение Господне, которое православные христиане отмечают 19 января.Пресс-служба кабмина сообщает, что МЧС предварительно определило 26 мест для окунания в прорубь. Их окончательный список планируют утвердить 15-го числа.Замред правительства Анна Рослякова подчеркнула, что купания (а они, как ни крути, обычно массовые) состоятся только по согласованию с Роспотребнадзором и «другими органами». Также она обратила внимание, что на православный праздник прогнозируют до 25 градусов мороза.«Мы должны обеспечить для людей безопасность и соблюдение всех требований Роспотребнадзора», - заявила Рослякова.ЧИТАТЬ ТАКЖЕРязанский митрополит ответил на вопрос об ограничениях на КрещениеВ целом у церкви позиция сдержанная (подробнее).