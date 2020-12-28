В эфире Рязанского епархиального радио митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопрос ограничениях из-за коронавируса на Крещение.- Что касается освящения воды и прочих вещей, мы каких-то существенных ограничений не планируем, - заявил Марк.Священнослужитель отметил, что сотрудников храма, которые будут раздавать воду, экипируют соответствующим образом. В некоторых случаях будут использоваться уже наполненные и закрытые тары.Как будет обстоять дело с купелями, Марк ответить затруднился. По его словам, это зависит от санитарных служб, властей и МЧС.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!