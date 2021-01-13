Опубликованы данные о распространении коронавирусной инфекции в Рязанской области на 13 января. Исходя из них, 124 новых случая заболевания обнаружили в 36 населенных пунктах.В Рязани COVID-19 выявили у 58 человек. В Сасове положительными оказались тесты у пяти человек, в Касимове – у четырех. 12 заболевших прибавилось в Рязанском районе, из них по три в Заборье и Новоселках.Кроме того, среди точек на карте региона, до которых добралась пандемия, появилась одна новая - это село Чермные Кадомского района.С полной статистикой можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим изменения по сравнению с 12 января:- Рязань - 10573 случая (+58);- Рязанский район –791 (+12) (Поляны – 99 (+1), Дядьково – 61 (+1), Заборье – 38 (+3), Турлатово – 25 (+2), Новоселки – 11 (+3), Насурово – 6 (+1), Семено-Никольское – 2 (+1));- Скопин – 639 (+1);- Касимов – 571 (+4);- Рыбное – 404 (+1);- Касимовский район – 403 (+4) (Сынтул – 42 (+1), Лашма – 25 (+2), Ташенка – 10 (+1));- Сасово – 381 (+5);- Рыбновский район – 281 (+1) (Лужки – 3 (+1);- Новомичуринск – 275 (+2);- Шиловский район – 273 (+4) (Лесной – 108 (+2), Тырново – 7 (+1), Большие Пекселы – 4 (+1));- Спасский район – 252 (+1) (Огородниково – 6 (+1));- Михайловский район – 251 (+1) (Голдино – 8 (+1));- Михайлов – 246 (+5);- Шилово – 228 (+4);- Александро-Невский район – 176 (+1) (Каширин – 23 (+1));- Александро-Невский – 163 (+1);- Захаровский район – 137 (+1) (Плахино – 14 (+1));- Сапожок – 137 (+6);- Сараевский район – 133 (+2) (Телятники – 8 (+1), Высокое – 2 (+1));- Милославское – 122 (+2);- Шацк – 114 (+4);- Милославский район – 98 (+1) (Кочуры – 7 (+1));- Пронск – 88 (+1);- Путятинский район – 47 (+1) (Песочня – 11 (+1));- Кадомский район – 15 (+1) (Чермные – 1 (+1)).