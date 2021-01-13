Оперштаб при Правительстве РФ представил официальную статистику по состоянию на 13 января. Если верить этим цифрам, в Рязанской области за минувшие сутки выявили 124 случая COVID-19.Всего с начала пандемии региональными ведомствами зарегистрировано 19851 заражение коронавирусом. 18035 человек излечились от инфекционного заболевания, в том числе 127 за минувшие сутки.К сожалению, в Рязанской области 13 января зафиксировали еще 3 летальных исхода. С начала пандемии компетентные госорганы признали COVID-19 причиной смерти 193 человек.