12 января в Рязани в ДТП попал автомобиль Hyundai под управлением 38-летней жительницы Подмосковья. Случилось это примерно в 11.35, сообщает пресс-служба областного УМВД. Место в полиции обозначили как 192 километр трасс М5 «Урал» - это Южная окружная дорога.По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и не смогла удержать свою машину на проезжей части. В результате аварии водителя и пассажирку Hyundai - 19-летняя девушку - госпитализировали.Это ДТП стало единственным за минувшие сутки, в котором кто-либо пострадал. Остальные 26 инцидентов обернулись исключительно материальным ущербом для автовладельцев.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!