В Рязани пешеход отказался пропускать автомобиль на тротуаре. Видеозапись инцидента выложили в нескольких социальных сетях.На кадрах видно, что водитель «Нивы», пытаясь проскочить пробку на улице Зубковой, выехал на тротуар, но и там встретил препятствие в виде пешехода. Ни сигналы, ни возмущения автомобилиста не заставили мужчину свернуть с тротуара – он продолжал идти.Как отметили в комментариях очевидцы, водителю пришлось объехать пешехода по сугробам.Напомним, утром 12 января вся Рязань стояла в десятибалльных пробках (читать подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!