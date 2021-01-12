Три месяца назад в структуре ковид-госпиталя рязанской ОКБ произошли структурные изменения. Отдельно была выделена операционная для больных COVID-19, нуждающихся в срочных операциях. Сотрудниками нового хирургического отделения стали четыре общих хирурга и один торакальный. Также привлекаются специалисты узкого профиля.- Мы работаем в защитных костюмах, надев три пары перчаток. Эти условия работы и создают главные отличие нашего отделения от любого другого хирургического в зеленой зоне, - рассказал заведующий хирургическим отделением ковид-госпиталя ОКБ Владимир Барсуков.COVID-19 несет серьезную нагрузку на организм. Поэтому когда добавляется нагрузка от операции и наркоза, человеку труднее восстановить свои силы. Для таких пациентов разрабатывают индивидуальные программы лечения.За минувшие три месяца хирурги «красной зоны» провели более 120 операций. За этой цифрой стоит самоотверженная работа медиков и, конечно, спасенные жизни!ЧИТАТЬ ТАКЖЕПятый день подряд в Рязанской области снижается количество заболевших COVID-19Оперативная группа представила свежую сводку (подробности).