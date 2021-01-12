Сегодня провел онлайн-встречу с главой администрации Спасского района Игорем Тишиным. Один из актуальных вопросов – функционирование стадиона в городе Спасск-Рязанский», – сообщил Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов.Парламентарий напомнил, что обращение о содействии в благоустройстве спортивного объекта поступило к нему в июле 2020 года. Были намечены этапы по реконструкции стадиона, подготовлены обращения к губернатору Рязанской области, обсуждены условия включения стадиона в реализацию проекта «Единой России» «Городская среда».«К настоящему времени спортивный объект передан в безвозмездное пользование спасскому физкультурно-оздоровительному комплексу, – рассказал Игорь Тишин. – Ведется работа по включению стадиона в федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», что позволит обустроить на объекте современное покрытие».Глава администрации Спасского района добавил, что благоустройство территории предполагается за счет средств областного бюджета с условием софинансирования со стороны муниципального образования, соответствующая документация уже подготовлена.«Вопрос о развитии стадиона в Спасске-Рязанском находится у меня на контроле. Это важный социальный объект для района, единственный в своем роде. Его территория позволяет предусмотреть зоны для занятий спортом людей разных возрастных категорий и проведения массовых районных мероприятий», – отметил Андрей Красов.Еще одна тема, которую обсудили депутат Государственной Думы и глава администрации Спасского района, – нехватка специалистов в учреждении здравоохранения в селе Ижевское.«Мы готовы предоставить жилье специалистам, обеспечить другие меры поддержки», – сказал Игорь Тишин.Андрей Красов предложил рассмотреть возможные варианты решения этого вопроса с руководством Рязанского государственного медицинского университета.На правах рекламы.