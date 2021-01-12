В 2021 году администрация Рязани планирует разработать проектную документацию на реконструкцию участка автодороги по проезду Шабулина. Об этом сообщили представители мэрии на странице главы администрации Елены Сорокиной, отвечая на вопрос одного из жителей города.«У нас скоро будет стоять очень остро проблема выезда из микрорайона Канищево. Года через два будет как в Москве. Пробки 24/7. Вопрос как-нибудь будет решаться?» - написал Константин Муратов.Отметим, в будние дни на проезде Шабулина регулярно возникают автомобильные заторы.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!